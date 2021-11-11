ВИДЕО | Лариса Гузеева после перенесенного коронавируса вернулась на ТВ

“Всем привет! Ну вот наступил этот день! Мы продолжаем снимать программу. Скоро вы увидите нашу любимую Ларисочку, с ней все хорошо. И мы с новым напором будем делать интересные программы. Смотрите нас”, — кокетливо заявила Сябитова, помахав рукой в камеру.

Когда выйдут новые выпуски, не сообщается. Сама Гузеева тоже пока не прокомментировала свое возвращение к работе.

Отметим, что Лариса Гузеева тяжело перенесла коронавирус. В начале ноября телеведущая признавалась, что еще слаба и не до конца пришла в себя после заражения: “Я сейчас страшная невозможно. Осталось дождаться, когда смогу выйти на улицу… Всем здоровья, берегите себя!”.

Болезнь нарушила многие ее планы, и она оказалась не готова к этому. По ее словам, это дало ей возможность взглянуть на многие вещи, которые были важны в ее жизни. “Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым, отвечать за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было “до”. Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий. Слава Богу за все”, — писала звезда в социальных сетях.