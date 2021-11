Виртуозная немецкая пианистка Элис Сара Отт выступит с сольным мультимедийным концертом

На концерте прозвучат 24 прелюдии Шопена для фортепиано (op. 28) с вкраплениями произведений Франческо Тристано (In The Beginning Was), Дьёрдя Лигети (Musica ricercata I), Нино Рота (Вальс), Чилли Гонсалеса (Прелюдия до-диез мажор), Туру Такемицу (Литания I), Арво Пярта (Für Alina) и Элис Сары Отт (Lullaby to Eternity). Выступление будет сопровождаться мультимедийной программой, проецируемой на большой экран известным видеохудожником Хаканом Демирелем.