Виртуозная немецкая пианистка Элис Сара Отт выступит с сольным мультимедийным концертом

Элис Сара Отт — одна из самых востребованных на сегодняшний день классических пианисток. В сезоне 2019/2020 она выступала с ведущими мировыми оркестрами. Талант Элис Сары Отт не ограничивается искусством интерпретации, она творчески сотрудничала с такими дизайнерскими компаниями и брендами, как JOST, Technics и Chaumet. После премьеры альбома в лондонском концертном зале королевы Елизаветы, прошедшей на минувших выходных, концертный зал “Эстония” станет второй остановкой на пути презентации альбома Элис Сары Отт „Echoes Of Life“, выпущенного Deutsche Grammophon.

На концерте прозвучат 24 прелюдии Шопена для фортепиано (op. 28) с вкраплениями произведений Франческо Тристано (In The Beginning Was), Дьёрдя Лигети (Musica ricercata I), Нино Рота (Вальс), Чилли Гонсалеса (Прелюдия до-диез мажор), Туру Такемицу (Литания I), Арво Пярта (Für Alina) и Элис Сары Отт (Lullaby to Eternity). Выступление будет сопровождаться мультимедийной программой, проецируемой на большой экран известным видеохудожником Хаканом Демирелем.

“Когда мы встретились с Хаканом год назад, чтобы обсудить сотрудничество, мы еще не представляли, к чему оно приведет и каково это — объединить музыку и архитектуру в живых выступлениях, когда музыка дышит совершенно по-разному на каждой концертной площадке”, — призналась Элис Сара Отт. “Сопровождающее концерт видео — это не фильм; в нем нет героев, действия, сюжета. В нем созданы разные архитектурные пространства, которые отражают музыку, пробуждают чувства и ассоциации, предлагая публике возможность найти в этих пространствах свое собственное эхо, отражение и воспоминания”, — говорит пианистка.