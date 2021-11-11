Мировая премьера фильма "Alterland" пройдет в рамках фестиваля молодежного и детского кино PÖFF

Съемки фильма проходили в Таллинне, осенью 2021 года, длились 6 дней. Локации для съемок подбирались командой фильма, проходили в галерее Солярис, в Линдакиви, в торговом центре Т1, в различных арендованных помещениях. Некоторый реквизит был предоставлен художественной школой Kollaaz Kunstikool.

В фильме играют актеры Русского Драмтеатра — Иван Алексеев (Лэндор, Альтер), Эдуард Тее (Мэнеджер), Марика Отса (Жена Лэндора). А также Вадим Анцупов, (Директора галереи) и Доминика Таммкаев, исполняющая роль дочери главного героя фильма Лэндора.

Создатели фильма — Никита Фатеев (режиссер), Константин Соколов (продюсер) и Александр Носов (сценарист). Группа из нескольких человек, ранее снимавшая небольшие проекты, весной 2021 года участвовала в конкурсе стипендий от Just Film (PÖFF) и приняла решение снять фильм осенью этого же года, но уже основательно подготовившись за несколько месяцев до начала съемок.

Всем участникам по 19 лет. Никита и Константин, учась в гимназии, сняли один короткометражный фильм, который получил положительные отзывы от зрителей. Однако, ни один участник группы не учиться в киношколе. Все выбрали разные пути — кто пошел учиться в ВУЗ, кто решил взять перерыв после гимназии и, хорошо все обдумав, выбрать специальность. Не смотря на это, все считают себя кино-энтузиастами.

Посмотреть трейлер и ознакомиться с дополнительной информацией о фильме можно на сайте: https://alterland.ee.