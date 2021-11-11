В пятницу вечером в Батарейной морской крепости пройдет премьера фантастического светового представления

Премьера светового шоу начнется в 19:00 в пятницу, 12 ноября, на площади у трубы Батарейной морской крепости. Затем представление будет начинаться каждый полный час и половину каждого часа с 17:00 для 23:00. Увидеть пятиминутное представление желающие смогут бесплатно до февраля 2022 года.

“Осенний сумрак наконец с нами. С каждым днем дни становятся короче, и тем важнее роль света, — сказал исполнительный директор Батарейной морской крепости Урмас Силдник. — Мы предоставили молодым художникам возможность создать в стенах крепости полную уюта и тепла визуально захватывающую игру света, которая привлечет гуляющих по вечерам горожан на берег — наслаждаться морем света”.

Наблюдать за световым шоу можно как из автомобиля с просторной парковки Батарейной морской крепости, так и под открытым небом (конечно же, с соблюдением необходимой дистанции).

Батарейная морская крепость открылась для посетителей уже этим летом — здесь можно было насладиться уличной едой, посетить множество мероприятий и побывать в Международном музее памяти жертв коммунизма. После завершения строительства здесь же, в Дворе горжи, появится гастроулица, защищенная прозрачной крышей и окруженная величественными стенами.

К 2026 году Батарейная морская крепость превратится в уникальный центр впечатлений, который совместит в себе историю, уникальные развлечения, новые услуги и особенную атмосферу. Развитием проекта Батарейной морской крепости занимается девелоперская компания US Real Estate OÜ.