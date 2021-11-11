Осветитель родом из Украины подал в суд Алека Болдуина, застрелившего женщину-оператора

Как сообщает Associated Press, иск подан в суд Лос-Анджелеса. Ответчиками по нему проходят около двух десятков человек — в том числе актер и продюсер “Ржавчины” Алек Болдуин, который произвел выстрел, убивший Хатчинс и ранивший Соусу.

Также среди ответчиков фигурируют помощник режиссера “Ржавчины” Дэйв Холлз и реквизитор Ханна Гутьеррес-Рид, которые отвечали за безопасность огнестрельного оружия на съемочной площадке.

Светной заявил в иске, что Галина Хатчинс была его другом и что он держал ее за голову в тот момент, когда она умирала. Также Светной отметил, что убившая Хатчинс пуля пролетела совсем близко от него самого.

Как отмечает Associated Press, это первый известный гражданский иск из-за стрельбы на съемках “Ржавчины”. Ранее кинематографисты предполагали, что таких исков может быть много, а компенсации по ним могут составить миллионы долларов.