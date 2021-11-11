Секс на пляже разрушает планету

В опасности оказались дюны Маспаломас на Канарских островах — одни из немногих сохранившихся в Европе перемещающихся песчаных холмов. В этой местности находятся редкие растения и обитают уникальные животные, некоторые из которых считаются эндемиками (встречаются на очень ограниченных территориях). Живописный заповедник привлекает туристов — многие едут туда в поисках случайного секса.

Ученые изучили около 300 популярных “секс-площадок” общей площадью 5,8 тысячи квадратных метров и выяснили, что половая активность приезжих негативно сказалась на местной флоре и фауне. От выброшенных окурков, контрацептивов и вытоптанной травы пострадали десять видов растений и некоторые особи животных. Гигантские ящерицы Гран-Канарии часто принимают презервативы за медуз, съедают их и погибают.

Правительство Канарских островов обратило внимание на экологическую ситуацию в заповеднике Маспаломас и организовало несколько операций по расчистке побережий от мусора и мертвых растений. Власти также обязали владельцев курортов предупреждать гостей о необходимости защищать природу дюн.