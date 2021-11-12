Разное
12.11.2021, 09:37

“Путешественник во времени” предсказал гибель человечества уже в 2027 году

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screenshot - youtube
Хавьер из Испании, в TikTok пользующийся ником @unicosobreviviente, получил известность благодаря многочисленным видеозаписям с видами опустевших испанских городов. Он утверждает, что попал в будущее и оказался последним человеком на Земле. Остальные жители планеты, по его словам, вымерли из-за некоей катастрофы.
@unicosobreviviente

🙏🏻 @J Balvin 🙏🏻

♬ In Da Getto - J. Balvin & Skrillex

Другие пользователи TikTok усомнились в заявлениях мужчины. Некоторые из них предположили, что он снимает пустынные городские пейзажи в то время суток, когда на улицах никого нет. Один из подписчиков решил устроить мужчине проверку. Он приложил к своей просьбе видео с пейзажем и попросил Хавьера сделать запись с этим же видом, но снятую днем. Хавьер выполнил просьбу. На опубликованных им кадрах улицы города вновь выглядят абсолютно пустыми. Но пользователи TikTok начали анализировать запись и опять заподозрили обман.

@unicosobreviviente

Responder a @vtr_1010

♬ Suspense Mood - Parry Music

Один из них написал: «Присмотритесь к темным точкам на перекрестке и увидите движение. Выглядит так, будто на видео что-то стерли». Другой отметил: «Твои руки выглядят по-разному на всех видео». «Как можно отправить видео в TikTok из будущего в прошлое?» — спросил третий пользователь

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