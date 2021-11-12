“Путешественник во времени” предсказал гибель человечества уже в 2027 году(6)
Другие пользователи TikTok усомнились в заявлениях мужчины. Некоторые из них предположили, что он снимает пустынные городские пейзажи в то время суток, когда на улицах никого нет. Один из подписчиков решил устроить мужчине проверку. Он приложил к своей просьбе видео с пейзажем и попросил Хавьера сделать запись с этим же видом, но снятую днем. Хавьер выполнил просьбу. На опубликованных им кадрах улицы города вновь выглядят абсолютно пустыми. Но пользователи TikTok начали анализировать запись и опять заподозрили обман.
Один из них написал: «Присмотритесь к темным точкам на перекрестке и увидите движение. Выглядит так, будто на видео что-то стерли». Другой отметил: «Твои руки выглядят по-разному на всех видео». «Как можно отправить видео в TikTok из будущего в прошлое?» — спросил третий пользователь