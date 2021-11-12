Агата Муцениеце рассказала о чувствах во время первой близости поле расставания с мужем

В эфире YouTube-шоу Иды Галич “Есть вопросики” Муцениеце призналась, что она тяжело переживала развод и до сих пор не может завести новые отношения.

Агата откровенно рассказала о том, что меняла партнеров после расставания с мужем. Но каждый раз чувствовала, что это не то, чего бы ей хотелось.

“Был ли секс после развода? Ну, конечно, был! Я даже пыталась отношения завести. Месяц встречалась с парнем, потом подумала: “Нет, не хочу”. Пару раз было просто так”, — поделилась актриса.

По словам Агаты, за годы брака она настолько привыкла к мужу, что когда в первый раз после развода у нее случилась близость, ей было очень плохо.

“Во время первого секса после брака я чувствовала себя ужасно. Мне казалось, будто изменяю. Все во мне было настолько привыкшее к супругу, что, казалось, это все неправильно”, — призналась бывшая жена Прилучного.

Агата отметила, что первый секс после развода у нее состоялся далеко не сразу. Ей понадобилось время, чтобы привыкнуть к человеку и подпустить его к себе.

“Мне надо было заново привыкать к мысли, что у меня могут быть другие партнеры. Потому что я в свою голову уже вбила, что есть только один-единственный. Да, это тяжело далось… Но и не пошло особо”, — посетовала Муцениеце.

Агата признается, что после этих неудач не больше интересуют легкие увлечения: “Уже давно не было секса. Я пыталась завести отношения, не сложилось. Потом было еще пару историй, но секс ради секса — не хочу. Я отказалась от такого рода связей и просто жду свою любовь”.

Зато за этот год актрисе удалось наладить отношения с бывшим мужем. Обиды на Прилучного остались в прошлом. Сейчас экс-супруги нормально общаются и совместно воспитывают сына Тимофея и дочку Мию. И если раньше Муцениеце категорически отказывалась участвовать в одних проектах с бывшим мужем, то сейчас говорит, что легко смогла бы это сделать.

“Согласилась бы я сниматься с Прилучным? Конечно. Потому что я кто? Профессиональная актриса! А что такого? Такая позиция появилась не сразу. Я била истерику. Даже отказалась играть с ним в одном спектакле и не стала сниматься в проекте “В клетке”. Сейчас понимаю, что вообще без проблем”, — уверяет Агата.