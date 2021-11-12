Знакомые Елены Сафоновой сообщили о ее состоянии после ДТП

Известно, что Сафонова — водитель с более чем 30-летним стажем. Днем в среду, 10 ноября, актриса ехала на скромном “Хендай” по проспекту Мира. И тут вдруг со встречной полосы в нее влетает другая иномарка.

С места аварии врачи забрали Сафонову и водителя другого пострадавшего авто. От серьезных повреждений актрису спас пристегнутый ремень и сработавшие подушки безопасности. В больнице озвучили диагноз: перелом двух ребер. Однако врачи уверуют, что, учитывая повреждения машины (капот смяло буквально в гармошку!), все могло быть и хуже.

“Елена Сафонова находится в отделении травматологии. Температура 36,6, состояние средней тяжести”, — прокомментировали состояние актрисы в пресс-службе НИИ Склифосовского.

Сама Елена Сафронова на телефонные звонки обеспокоенных друзей и поклонников не отвечает. Актриса давно нигде не снимается и, кажется, не ожидала такого внимания и ажиотажа.

“Очень много звонков. Сейчас об одном просим: оставьте нас в покое!“ — обратилась к поклонникам и журналистам Галина, помощник актрисы.

По самым оптимистичным прогнозам, Елена Сафонова проведет в больнице минимум две недели.

“Перелом ребер — довольно распространенная травма при ДТП, — пояснила доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова. — Актрисе предстоит походить в корсете от двух недель до месяца и будет как новенькая. Кости срастутся. Но себя нужно поберечь -минимизировать физические нагрузки отказаться от поднятия тяжестей. Ну и про витамины не стоит забывать. Процесс выздоровления во многом зависит от иммунитета”.

Летом Елена Сафонова переболела коронавирусом. Тогда не обошлось без госпитализации — у актрисы было серьезное поражение легких. Но спустя несколько недель она вернулась домой.