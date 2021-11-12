Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Литературную деятельность Коклюшкин начал в 1969 году. Его рассказы публиковались во многих газетах и журналах.

Монологи сатирика исполняли многие артисты, в числе которых Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова и многие другие. В 1983 году он и сам появился на телеэкранах, исполняя свои произведения неповторимым голосом. Кроме того, Виктор Коклюшкин принимал участие в создании мультсериала для взрослых “Великолепный Гоша”.

В 2020 году поссорился с Евгением Петросяном, раскритиковав его брак с молодой "разлучницей" Татьяной Брухуновой. Петросян обиделся настолько, что подал на писателя в суд. Правда, новостей об этом деле с тех пор не было.