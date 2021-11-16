Врач предупреждает: если вы делаете это в душе, немедленно прекратите!

У некоторых есть опасная привычка, о которой не принято говорить вслух: если человеку перед мытьем захотелось помочиться, то он предпочтет сделать это уже после того, как залезет в ванну и включит воду. Некоторые могут спокойно сделать свои дела в море (что тоже не приветствуется) или в бассейне (что обычно не приветствуется совсем).

Такая привычка губительна для вашего здоровья. Многие даже не подозревают о ее вреде, говорит бостонский врач Алисия Джеффри-Томас. Доктор делится со своими пациентами советами, записывая рекомендации на видео и выкладывая их в свой TikTok. Ее ролики набирают миллионы просмотров, а объяснение, почему нельзя мочиться под душем, просто взорвал Сеть.

Главная проблема, которая может возникнуть, когда вы решаете “сходить по маленькому” в душе — это возникновение неправильных ассоциаций. Наш мозг привык анализировать происходящее вокруг, подстраивая привычки под наш образ жизни. Так, если вы периодически будете повторять сие действие, то шум воды будет в будущем давать мозгу сигнал: сейчас можно. Такая ассоциация может привести к дискомфорту или даже к недержанию мочи. Особенно эта проблема актуальна для женщин, ведь анатомически девушки не должны мочиться стоя, говорит врач. В дальнейшем вы не сможете нормально расслабиться и полностью опорожнить мочевой пузырь, потому что в мозгу будет возникать диссонанс. Терпеть тоже с каждым разом будет все сложнее, итог — лечение у уролога.

“Так что постарайтесь помочиться, прежде чем включать воду в душе и если у вас возникнет желание пописать во время мытья, то постарайтесь его игнорировать”, — рекомендует доктор Джеффри-Томас.

В доказательство эксперт привела легендарных собак Павлова: даже когда им уже не давали еду, но звонили в колокольчик, у животных начинала вырабатываться слюна даже при виде пустых мисок.