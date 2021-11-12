12.11.2021, 16:01
Компания Тани Михайловой подала в суд на налоговую: у певицы взысканы долги на несколько десятков тысяч(15)
Erki Pärnaku
Недавнее постановление Таллиннского окружного суда показывает, что Тане Михайловой-Саар нанес серьезный ущерб Налогово-таможенный департамент (MTA). А именно, весной MTA проверил певицу Golden Fox OÜ и в июле решил, что ее компания должна государству десятки тысяч евро в виде налогов.
Компании было приказано выплатить более 26 000 евро налоговых долгов, которые были арестованы в тот же день. Певица, получившая неожиданный для нее документ, выбрала обжаловать решение MTA в Таллиннском административном суде.
Таня Михайлова-Саар основала компанию Golden Fox OÜ в январе 2009 года. По данным Krediidiinfo, в третьем квартале этого года компания выплатила 28 327 евро государственных налогов и 23 657 евро налогов на рабочую силу. Единственный сотрудник компании — сама Михайлова. Налогооблагаемый оборот компании в третьем квартале составил 36 600 евро.