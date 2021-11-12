ВИДЕО | Любимая бабушка Натальи Водяновой умерла на следующий день после празднования 92-летия

Беда пришла в семью Натальи Водяновой. Модель сообщила о смерти своей любимой бабушки. Лариса Гавриловна скончалась через сутки после дня рождения. Рядом с ней в этот момент были родные и любимые люди.

“Громова (Знахоренко) Лариса Гавриловна, родившаяся 10 ноября 1929 года, ушла из жизни 11 ноября 2021 года, у себя дома, в родном городе Нижнем Новгороде, окруженная любящими детьми, внуками и правнуками. Нет предела милости Господа!” — написала в Инстаграме Наталья, опубликовав архивное фото своей бабунички. Именно так она называла ее в своих постах и интервью, наполненных невероятной любовью к Ларисе Гавриловне.

Водянова рассказала, что прилетела в Нижний Новгород в понедельник вместе с детьми от первого брака — Лукасом, Невой и Виктором, — чтобы поздравить Ларису Григорьевну с 92-летием. Женщина должна была отмечать день рождения в Париже, но эти планы были нарушены пандемией.

Кроме того, Водянова приехала в родной город еще и по той причине, что ее мама сообщила: Лариса Гавриловна очень плохо себя чувствует.

“Я позвонила Лукасу и, к счастью, он сказал, что готов немедленно вылететь из Америки в Нижний Новгород. Мы застали бабулю очень плохой. Как описывала мама, она хрипло говорила, у нее было лицо каменного цвета и холодные руки. Увидев внуков, она воспряла духом: стала просить воды и свои любимые конфеты, к которым не притрагивалась уже несколько дней. Вчерашний ее день рождения был очень солнечным. Мы весь день готовились к празднику, я рассказывала детям истории про бабушку и дедушку, а вечером мы собрались все вместе за одним столом”, — пишет в своем Инстаграме Водянова.