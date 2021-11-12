ВИДЕО | Любимая бабушка Натальи Водяновой умерла на следующий день после празднования 92-летия(2)
Беда пришла в семью Натальи Водяновой. Модель сообщила о смерти своей любимой бабушки. Лариса Гавриловна скончалась через сутки после дня рождения. Рядом с ней в этот момент были родные и любимые люди.
“Громова (Знахоренко) Лариса Гавриловна, родившаяся 10 ноября 1929 года, ушла из жизни 11 ноября 2021 года, у себя дома, в родном городе Нижнем Новгороде, окруженная любящими детьми, внуками и правнуками. Нет предела милости Господа!” — написала в Инстаграме Наталья, опубликовав архивное фото своей бабунички. Именно так она называла ее в своих постах и интервью, наполненных невероятной любовью к Ларисе Гавриловне.
Водянова рассказала, что прилетела в Нижний Новгород в понедельник вместе с детьми от первого брака — Лукасом, Невой и Виктором, — чтобы поздравить Ларису Григорьевну с 92-летием. Женщина должна была отмечать день рождения в Париже, но эти планы были нарушены пандемией.
Кроме того, Водянова приехала в родной город еще и по той причине, что ее мама сообщила: Лариса Гавриловна очень плохо себя чувствует.
“Я позвонила Лукасу и, к счастью, он сказал, что готов немедленно вылететь из Америки в Нижний Новгород. Мы застали бабулю очень плохой. Как описывала мама, она хрипло говорила, у нее было лицо каменного цвета и холодные руки. Увидев внуков, она воспряла духом: стала просить воды и свои любимые конфеты, к которым не притрагивалась уже несколько дней. Вчерашний ее день рождения был очень солнечным. Мы весь день готовились к празднику, я рассказывала детям истории про бабушку и дедушку, а вечером мы собрались все вместе за одним столом”, — пишет в своем Инстаграме Водянова.
Уже на следующий день после праздника самочувствие бабушки ухудшилось, и Наталья поняла, что конец близок. Водянова позвонила батюшке и начала читать отходную молитву, под конец которой Лариса Гавриловна скончалась.
“Невочка позже сказала, что когда началась молитва, пошел легкий снег. На последнем вздохе бабушки снег пошел стеной. Казалось, что природа ее провожала и оплакивала. Сложно осознать, как сильно мне будет ее не хватать. Но, как сказали дети, сложно представить обстоятельства более благополучные для ее последних 24 часов, чем те, что были”, — написала Наталья.