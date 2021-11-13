Пережил измену жены-эстонки, лечился от алкоголизма, стал тестем Владимира Соловьева. Чего вы могли не знали о Викторе Коклюшкине

Впоследствии зрители удивлялись, почему он не сделал этого раньше: голос и манера речи сатирика запоминались мгновенно. Впрочем, Виктор Михайлович пояснял, что “неофициально” появился на экране еще в 1976-м, когда трудился в организации по охране и реставрации памятников культуры на Котельнической набережной: рядом располагался суд, куда он приходил вместе с археологами и искусствоведами поглазеть на академика Сахарова. Однажды Виктор Коклюшкин с коллегами попал в репортаж программы “Время”, представ там не в лучшем свете.

Юмористические зарисовки Коклюшкина оценили такие артисты, как Евгений Петросян , Елена Степаненко , Клара Новикова , Владимир Винокур . Серия монологов “Алло, Люся” в исполнении Ефима Шифрина прославила на всю страну не только выступающего, но и автора. Сам же писатель впервые вышел на сцену в 38 в программе “Вокруг смеха”.

Коклюшкин сменил немало профессий, прежде чем занялся литературной деятельностью. Он был разнорабочим, корректором, комендантом в военкомате. В конце 60-х писатель начал вести колонку “Клуб “12 стульев”, а через несколько лет с его монологами уже выступал конферансье Москонцерта Евгений Кравинский. После учебы в полиграфическом техникуме и курсов ГИТИСа Виктор Михайлович получил диплом эстрадного драматурга.

Виктор Михайлович родился в Москве в простой семье и уже в 15 был вынужден идти трудиться на фабрику слесарем, а параллельно учиться в школе рабочей молодежи. Помогая старшим коллегам чинить станки, юноша чувствовал себя нужным людям. Это ощущение испарилось после армии: демобилизовавшись, парень понял, что завод — не то место, где он хотел бы остаться на всю жизнь.

27 ноября 2020-го артист отметил 75-летие, но до следующего дня рождения не дожил: сегодня прозвучала печальная новость о его кончине. В траурную дату вспоминаем неизвестные страницы биографии Виктора Коклюшкина.

Виктор Коклюшкин был автором ярких юмористических зарисовок Ефима Шифрина , Евгения Петросяна и Клары Новиковой, а также писателем, сценаристом и самобытным артистом, выступавшим в “ Аншлаге ” и “Кривом зеркале”. Но так было не всегда, ведь Виктору Михайловичу пришлось сменить несколько профессий, прежде чем найти призвание.

Казалось, жена должна была гордиться возлюбленным, стремительно идущим к успеху. Но когда Эльге было 10, супруга неожиданно вызвала Коклюшкина на серьезный разговор. “Говорит, мол, полюбила другого человека. Я отвечаю: ну, иди, я останусь с дочкой. А ей уходить некуда. Промурыжились, пришлось мне в итоге собрать вещи. Потом, конечно, были разговоры на повышенных тонах. В той квартире осталась моя мама, помогала растить дочку. По-моему, новый мужчина туда не пришел, но я уже не лез в чужую жизнь. Раз тебя не любят, что же тут поделать?” — откровенничал сатирик.

В 1972-м у супругов родилась дочка Эльга. Чтобы прокормить семью, Коклюшкин трудился слесарем, а затем устроился корректором на “Диафильм”. Там у Виктора Михайловича появилась личная печатная машинка, с помощью которой он написал первые произведения для “Литературной газеты”. За пару строк сатирик получил почти пять рублей — большие деньги по тем временам. А дальше понеслось: должность выпускающего редактора, сотрудничество с радиоведущими и Региной Дубовицкой.

Еще во время воинской службы Виктор Михайлович проникся чувствами к эстонке Любови Сэпп. “Ничего особенного: юноша встретил молодую прекрасно танцующую девушку, начали встречаться, потом она приехала в Москву и познакомилась с моими родителями, затем я — с ее близкими, поженились”, — кратко пояснял юморист.

В отличие от незадачливого мужа из авторских монологов, сам Коклюшкин завоевал репутацию образцового супруга, который всегда готов помочь второй половине по хозяйству. Но семейное счастье пришло к юмористу со второй попытки, ведь в первом браке он потерпел фиаско.

Разумеется, в дальнейшем о сатирике по телевидению отзывались исключительно в положительном ключе, ведь он написал целый ряд пьес и эстрадных программ, создал сценарии к передаче “Была зима” и фильму “Дядя Ваня и другие”, выступал в “Аншлаге”, “Кривом зеркале”, “Клубе юмора”. Кроме того, Коклюшкин стал автором более 10 книг повестей и романов, которые переводили и издавали в Венгрии, Польше, Болгарии и Германии.

“Включил телевизор, а там текст: “Охочие до дешевых сенсаций журналисты и жалкая кучка отщепенцев проводят долгие часы у стен народного суда”. Конечно, меня отнесли ко второй категории, отщепенцам”, — иронизировал артист.

Супруги расторгали союз через суд, но и тут, как во всей биографии Коклюшкина, не обошлось без комичной ситуации. Во-первых, одна из народных заседателей оказалась начальницей сатирика из киностудии “Диафильм” и крайне удивилась, увидев Виктора Михайловича в зале. Дальше вошел майор с 30 курсантами, у которых был наглядный урок по бракоразводному процессу… Впрочем, решение по делу вынесли довольно быстро.

“Я поговорил с Эльгой, пояснил, что нам с мамой лучше разойтись, ведь если дальше продвигаться по минному полю — можно подорваться. Она все поняла”, — отметил юморист.

Борьба с зависимостью и новое счастье

А потом стало не до шуток и самоиронии. Развод дался сатирику нелегко: тоску он глушил алкоголем. Депрессия длилась несколько месяцев, а прикладываться к бутылке писатель продолжал, даже когда встретил на литературном мероприятии киноведа Эльгу Злотник и закрутил с ней роман. Впоследствии женщина вышла замуж за Коклюшкина и жестко разделалась с его пагубным пристрастием.

“Вторая жена сказала: “Если будешь так “справляться”, все закончится быстро”. Я понял, что задача поставлена, и начал лечиться. Было такое место в Москве рядом с Петровским пассажем, где записываешься под псевдонимом. Я сказал: “Пишите: “Герой”. Ходил туда в неделю четыре раза на уколы, воспрял, помолодел, выздоровел”, — подчеркивал артист.

Преодолев кризис, Коклюшкин сумел наладить и личную, и профессиональную жизнь. Во втором браке царила абсолютная гармония и взаимопонимание, да и разве могло сложиться иначе у супругов-единомышленников? Оба занимались литературой, хоть и разных жанров: Злотник была кинокритиком и писала романы о столичной интеллигенции, Виктор Михайлович стал известным сатириком. У пары родился сын Ян, который впоследствии отучился на художника-оформителя. Что же касается старшей дочери, то с ней юморист никогда не прерывал связи.