13.11.2021, 18:31
Пляжное фото Ксении Собчак развеселило публику(14)
screenshot - youtube
Недавно ведущая Ксения Собчак отметила 40-летие и умчалась на курорт. Она продемонстрировала, как в этом возрасте выглядит её тело в бикини. “Спасатель Малибу на минималках. С Международным днём фитнеса, товарищи”, — написала Ксения. И пока одни пользователи восхищались фигурой Собчак, другие нашли забавные моменты, — пишет LIFE.
Пользователи начали активно писать в комментариях о том, что у ведущей вдруг стали очень стройные и длинные ноги, которые почему-то на фото “пошли волнами”. А потом разглядели якобы неестественный изгиб талии и отметили, что кончик большого пальца на руке растворился в воздухе. Кроме того, они указали, что тень на снимке напоминает… лошадь.