Пляжное фото Ксении Собчак развеселило публику

Пользователи начали активно писать в комментариях о том, что у ведущей вдруг стали очень стройные и длинные ноги, которые почему-то на фото “пошли волнами”. А потом разглядели якобы неестественный изгиб талии и отметили, что кончик большого пальца на руке растворился в воздухе. Кроме того, они указали, что тень на снимке напоминает… лошадь.