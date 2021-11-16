16.11.2021, 10:42
Юрий Дудь и Ксения Собчак возглавили российский рейтинг доверия к блогерам(9)
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Исследовательский холдинг “Ромир” опубликовал ежеквартальный рейтинг блогеров, которым россияне доверяют больше всего. Первую строчку в нем занял Юрий Дудь, следом за ним идет Ксения Собчак. Замыкает тройку лидеров Илья Варламов.
В исследовании принимали участие 40 тысяч россиян в возрасте от 14 лет, проживающих в городах с населением от 10 тысяч человек.
По сравнению с прошлым кварталом изменения оказались несущественными. Заметно упрочил свою позицию разве что Илья Варламов, который поднялся на две строчки.
“Запомните: верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне — можно!” — прокомментировал он свое третье место словами старины Мюллера.
ТОП-10 рейтинга выглядит так:
- Юрий Дудь
- Ксения Собчак
- Илья Варламов
- Анастасия Ивлеева
- Алексей Пивоваров
- Ида Галич
- Антон Птушкин
- Елена Блиновская
- Регина Тодоренко
- Сергей Яковлев (Сатья Дас)