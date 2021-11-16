Шоубиз
16.11.2021, 10:42

Юрий Дудь и Ксения Собчак возглавили российский рейтинг доверия к блогерам

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screenshot - youtube
Исследовательский холдинг “Ромир” опубликовал ежеквартальный рейтинг блогеров, которым россияне доверяют больше всего. Первую строчку в нем занял Юрий Дудь, следом за ним идет Ксения Собчак. Замыкает тройку лидеров Илья Варламов.

В исследовании принимали участие 40 тысяч россиян в возрасте от 14 лет, проживающих в городах с населением от 10 тысяч человек.

По сравнению с прошлым кварталом изменения оказались несущественными. Заметно упрочил свою позицию разве что Илья Варламов, который поднялся на две строчки.

“Запомните: верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне — можно!” — прокомментировал он свое третье место словами старины Мюллера.

ТОП-10 рейтинга выглядит так:

  1. Юрий Дудь
  2. Ксения Собчак
  3. Илья Варламов
  4. Анастасия Ивлеева
  5. Алексей Пивоваров
  6. Ида Галич
  7. Антон Птушкин
  8. Елена Блиновская
  9. Регина Тодоренко
  10. Сергей Яковлев (Сатья Дас)
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