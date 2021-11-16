Юрий Дудь и Ксения Собчак возглавили российский рейтинг доверия к блогерам

В исследовании принимали участие 40 тысяч россиян в возрасте от 14 лет, проживающих в городах с населением от 10 тысяч человек.

По сравнению с прошлым кварталом изменения оказались несущественными. Заметно упрочил свою позицию разве что Илья Варламов, который поднялся на две строчки.

“Запомните: верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне — можно!” — прокомментировал он свое третье место словами старины Мюллера.

ТОП-10 рейтинга выглядит так:

Юрий Дудь Ксения Собчак Илья Варламов Анастасия Ивлеева Алексей Пивоваров Ида Галич Антон Птушкин Елена Блиновская Регина Тодоренко Сергей Яковлев (Сатья Дас)