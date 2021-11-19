Порнозвезда из России рассказала о подстерегающих в своем нелегком деле опасностях

Эльфи отметила, что одна из главных проблем, от которых страдают работницы секс-индустрии, — негативное отношение к ним зрителей. По ее словам, она неоднократно получала оскорбительные комментарии, касавшиеся ее внешности.

“Кто-то писал, что мне нужно похудеть, хотя я себя толстой не считаю… У меня был комплекс из-за нестандартной формы ушей. Кто-то критиковал мои уши, говорил, что они большие. Сейчас я уже спокойно к этому отношусь, даже взяла себе соответствующий псевдоним, но раньше было неприятно”, — призналась российская звезда PornHub.

По словам актрисы, иногда хейтеры устраивают атаки на страницы работниц секс-индустрии в соцсетях и массово жалуются на их посты. “В результате страницы порноактрис несправедливо удаляют лишь потому, что они порноактрисы, на которых кто-то жалуется. А у них даже фото в голом виде на странице нет”, — сказала Эльфи.

Актриса также отметила, что профессия повлияла на ее социальную жизнь. Общение со многими людьми сходит на нет после того, как они узнают о работе Эльфи.

“У некоторых бывают свои моральные принципы, которые не позволяют им общаться с людьми из нашей сферы. Райли Рид тоже говорила о том, что ей сложно найти постоянного партнера из-за проблем с доверием. И я это чувствую. Мне сейчас, например, сложно найти друзей не из порноиндустрии, потому что другие люди могут меня просто не понимать”, — заключила модель.

Эльфи родилась в Омске, впоследствии переехала в Москву. Она снималась в роликах для взрослых вместе со своим возлюбленным, позже они поженились в Лас-Вегасе, США. В ноябре 2020 года россиянка попала в список пяти самых популярных порноактрис по версии PornHub, заняв в нем четвертое место.