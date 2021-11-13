101-летняя медсестра раскрыла секрет долголетия

Несмотря на почтенный возраст, Фредетт находится в отличной физической форме и хорошем настроении. Причинами своего долголетия она назвала воздержание от курения, здоровое питание, регулярный прием витаминов, а также любовь к танцам и занятиям спортом.

Женщина всю жизнь проработала медсестрой. Кроме того, вместе с мужем она занималась разведением лошадей на собственной ферме. Сейчас у Фредетт 22 внука, 29 правнуков и два праправнука. Пенсионерка с удовольствием вспоминает прожитые годы. “Если бы я жила плохо, меня бы тут не было”, — пошутила она.