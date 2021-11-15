"Зимой в Эстонии стриптизеру жить трудно": Джастин купил билет Австралию без обратного перелета

Джастин объяснил в видео, почему он принял такое важное решение. А именно, Австралия немного ослабила коронавирусные ограничения и теперь ее граждане могут без проблем въезжать в страну. Джастин улетает в Австралию на Рождество, так как тоскует по дому и друзьям.

“У меня нет обратного билета, но я уверяю, что вернусь. И между мной и Трийну Лийси все в лучшей форме — мы счастливы, все в порядке”, — подтверждает он.

Одна из причин ухода мужчины — неудачный сезон в эстонской развлекательной сфере. “Это в летний сезон свадеб есть возможность заработать, но зимой в Эстонии стриптизеру жить трудно”, — говорит он.