15.11.2021, 10:01
"Зимой в Эстонии стриптизеру жить трудно": Джастин купил билет Австралию без обратного перелета(9)
Стриптизер Джастин, переехавший в Эстонию к своей возлюбленной Трийну Лийси, объявил в своем Инстаграме, что в декабре вернется на родину в Австралию. Обратного билета у мужчины нет.
Джастин объяснил в видео, почему он принял такое важное решение. А именно, Австралия немного ослабила коронавирусные ограничения и теперь ее граждане могут без проблем въезжать в страну. Джастин улетает в Австралию на Рождество, так как тоскует по дому и друзьям.
“У меня нет обратного билета, но я уверяю, что вернусь. И между мной и Трийну Лийси все в лучшей форме — мы счастливы, все в порядке”, — подтверждает он.
Одна из причин ухода мужчины — неудачный сезон в эстонской развлекательной сфере. “Это в летний сезон свадеб есть возможность заработать, но зимой в Эстонии стриптизеру жить трудно”, — говорит он.