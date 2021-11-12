Дом Тимура Родригеза обворовали

Сообщается, что дом 42-летнего артиста в деревне Глухова подвергся атаке грабителей. Неизвестный смогли отжать дверь на террасе первого этажа и таким способом попали внутрь. Нашли сейф, где лежали 45 тысяч долларов, около 5000 евро рублями и драгоценности.

Известно, что член жюри шоу “Маска” уже обратился в полицию, а там возбудили уголовное дело о краже. Преступников уже ищут.

Интересно, что сам Тимур пока никак не отреагировал на эту новость в соцсетях. Он публикует кадры КВН, забавные скетчи и шутки. Но вот о том, что случилось у него дома, ни слова.

Музыкант и шоумен хорошо зарабатывает. Кроме работы на телевидении, у него есть собственные музыкальные проекты, выступления. Доход ему приносит и популярный блог: речитативы Родригеза на разные темы широко расходятся в Сети. Несколько раз к нему обращались даже с рекламными предложениями.

Отметим, что по данным Forbes, Тимур зарабатывает около 600 тысяч евро в год.