Татьяна Васильева оскорбила Марину Федункив и Ольгу Картункову. Федункив очень удивилась

74-летняя Татьяна Васильева посвятила жизнь актерскому искусству. Будучи сама большим профессионалом, она очень серьезно и требовательно относится к коллегам. И ее раздражают звезды шоу-бизнеса, пытающиеся сделать карьеру в театре и кино.

“Кавээнщицы, которые ломятся к нам, на театральную сцену, наверное, какие-то самородки. Может, им стоило не в трамвайное депо, а в театральное училище пойти? Пробивная сила у них, конечно, такая… Ни одна артистка из театрального на такое не способна. Пытались мы сделать одну программу на телевидении. Там была одна такая юмористка, полная. Они все полные, им ведь все равно, как они выглядят. Она не давала никому говорить! Наглые, без комплексов”, — заявила актриса в эфире YouTube-шоу “Откройте, Давид”.

Разумеется, ведущий сразу же попытался выяснить, о ком идет речь. Он назвал три фамилии — Марина Федункив, Ольга Картункова и Светлана Пермякова. “Со Светланой Пермяковой мы играем в театре. Она помягче. А вот первые две — да, но я их путаю. Они для меня все на одно лицо. Все — тумбы. Их тело — это их кормушка. Они вот такие, и носите их на руках”, — подытожила артистка.

Узнав об этом, Марина Федункив удивилась и даже немного растерялась. Она напомнила, что в программе Максима Галкина напротив Васильева похвалила ее. “Я не знаю, что я буду говорить, когда мне будет столько лет, как Татьяне Васильевой. Она прекрасно знает, что я не только КВНщица, у меня есть театральное образование. Я так думаю, что она не поняла о ком речь, ей же не показывали меня, а назвали фамилию. А фамилия ей ни о чем не говорит. Думаю, что она немножечко ошиблась”, — предположила актриса.

“Не думаю, что она имела меня ввиду, а если имела, то, может, и забыла. Все-таки не 15 лет. Я не обижаюсь, я с ней хорошо общаюсь. Она запамятовала фамилию”, — более уверенно заявила Федункив.