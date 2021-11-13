Заболевшая коронавирусом Анастасия Спиридонова родила сына

Анастасия Спиридонова не стала таить и имя ребенка и сообщила поклонникам все подробности. Фотографию с карточкой из роддома она подписала, обратившись к новорожденному: “Добро пожаловать, Артем Антонович. Мы с папой тебя очень любим”.

Так, уже известно, что наследник Спиридоновой родился весом 3450 граммов и ростом 53 сантиметра. Фолловеры певицы тут же отреагировали на долгожданное событие в жизни артистки: “Ура! Счастье теперь навсегда с вами”; “Ой, аж слезы потекли! Какое счастье”; “Поздравляем! Расти здоровый и счастливый, люби и уважай своих родителей!”

Напомним, находясь уже на серьезном сроке беременности, 36-летняя артистка заболела ковидом. Своими переживаниями она делилась в личном блоге: “Все шло слишком хорошо… COVID-19 официально подтвержден. Простите, что не беру трубки и не отвечаю о том, как мы. Сил нет, голоса нет, моральных сил рассказывать, как и что — тоже. Мы приняли практически все меры, мой муж вакцинирован, я, к сожалению, нет. Было принято неверное решение, но это уже не важно!”

“Пока ребенок внутри, ему ничего не грозит. Я надеюсь, что он захочет появиться на свет позже предполагаемой даты родов, когда мне будет лучше и мы сможем встретиться быстрее, потому что нас ждет разлука сразу после рождения… Без первого прикладывания, с немедленным перерезанием пуповины и невозможностью грудного вскармливания в эти дни…” — откровенничала певица. К счастью, теперь Анастасии, родившей благополучно первенца, уже не о чем беспокоиться. И она вместе с супругом Антоном будет наслаждаться родительством, так как оба с нетерпением ждали появления малыша.