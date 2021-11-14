Умер актер Игорь Бондаренко. Он играл в “Сибирском цирюльнике” и “Реальных пацанах”

“Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слез, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей. Всегда умел согревать сердца своих друзей, родных и близких. Он был душой любой компании, потрясающим рассказчиком, интересным художником и сочинителем”, — отметили в театре.