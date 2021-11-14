Кино
14.11.2021, 12:02

Умер актер Игорь Бондаренко. Он играл в “Сибирском цирюльнике” и “Реальных пацанах”

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На 56-м году жизни скончался заслуженный артист России, актер Игорь Бондаренко. Об этом сообщила пресс-служба театра “ФЭСТ”, у истоков которого он стоял. Причиной смерти стали последствия продолжительной болезни.

“Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слез, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей. Всегда умел согревать сердца своих друзей, родных и близких. Он был душой любой компании, потрясающим рассказчиком, интересным художником и сочинителем”, — отметили в театре.

Бондаренко также сыграл во многих кинопроизведения. В частности, он участвовал в съемках фильмов “Сибирский цирюльник”, “Братья Карамазовы” (2008), “Золото Лангина”, а также в сериалах — “Кармелита”, “Реальные пацаны”, “Счастливы вместе” и “Склифосовский”.

Отмечается, что актер активно участвовал в общественной жизни и являлся членом Совета депутатов городского округа Мытищи.

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