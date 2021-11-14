“Спрос невероятный”: финская эротическая плюс-сайз актриса зарабатывает продажей своего ношеного нижнего белья

NastyVonNette начала продавать свое белье после того, как с ней по электронной почте связался заинтересованный в покупке клиент. “Это был разовый случай, после чего я надолго оставила продажу и больше занималась различными ролевыми практиками, в основном БДСМ в роли домины”, — комментирует NastyVonNette.

Вернуться к продаже белья побудила тривиальная причина — нехватка денег.

По словам NastyVonNette, торговля использованным бельем — это довольно пассивный источник дохода. За трусики, которые девушка носит сутки, заинтересованный клиент готов выложить порядка 50 евро. Дополнительные дни носки оплачиваются отдельно. NastyVonNette берет полную предоплату, если клиент заказывает доставку по почте.

“Это довольно прибыльный бизнес, который отнимает мало времени, и при этом он относительно безопасен по сравнению с другими сексуальными практиками. Но конечно, о личной безопасности забывать не стоит”, — оговаривается девушка.

Кто покупает грязное нижнее белье? В основном фетишисты, то есть люди, испытывающие сексуальное возбуждение в том числе от неодушевленных предметов, таких, как белье, носки и т.д.

Согласно наблюдениям NastyVonNette, фетиш с использованием ношеного белья куда более распространенный, чем считают многие: “Почти каждый знает кого-то, кто покупал использованные трусики или нюхал белье партнера”.

Клиенты покупают ношеное нижнее белье в том числе для самоудовлетворения. Спрос вырос в особенности в период пандемии, поскольку из-за ограничений у клиентов не было возможности пользоваться другими услугами интимной индустрии.

“Это очень популярный фетиш, причем не только в БДСМ-среде. То есть обычные люди тоже покупают ношеные трусики с сексуальными целями”, — утверждает девушка.

NastyVonNette помимо белья продает также дополнительные услуги: “Я предоставляю полный спектр услуг: например, очень популярные тверк-видео и фото, на которых я танцую в белье, которое клиент покупает”.