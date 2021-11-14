“Мелкие и пыльные обломки империи”: Татьяна Лазарева разочаровалась в КВН

“КВН, конечно, стал другим — не только внешне, но прежде всего по сути, ведь на телевидении уже не принято шутить так свободно, как это было в наше время. А как можно шутить вполноги?.. <…> В шутках нельзя осторожничать, юмор должен быть дерзким и смелым”, — уверена она.

По мнению Лазаревой, у КВН был шанс оставаться ярким событием, как украинская “Лига смеха” или “скоропостижно закрытая” на ТНТ передача “Игра” (“и мы все понимаем почему”).

“Но уж очень страшно своими руками разрушать великую империю. Наверное, это даже невозможно, не нам судить… Я вот тут посмотрела детский КВН на Первом канале и пришла в ужас. Это мелкие и пыльные обломки той великой империи, которую я, по счастью, застала. И это был благословенный период жизни…” — с болью пишет артистка.

В заключение она отметила, что современный КВН давно перестала смотреть.