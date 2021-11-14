Почему осень — традиционное время для депрессий

Заторможенность, апатия и осенняя депрессивность — нормальное состояние для этого сезона, поскольку к такому состоянию приводит дефицит солнечного света. Если же вы не справляетесь с тревожностью, настроение подавлено настолько, что вас преследуют мысли о самоубийстве — то нужна помощь специалиста, которой не следует стесняться. Как отличить сезонную хандру от депрессии и что делать — рассказала психотерапевт, кандидат психологических наук Марина Диденко.

Почему осенью становится особенно грустно?

Чем пасмурнее осень, тем меньше мы получаем солнечного света, а это напрямую связано с настроением и самочувствием. То, что большинство людей зависят от количества солнца — доказанный учеными факт. И здесь нет никакой магии: чем короче световой день и длиннее вечера и ночи, тем больше вырабатывается нашим организмом гормона мелатонина.

Этот гормон, который вырабатывается одним из отделов головного мозга, регулирует наши “биологические часы”. Дело в том, что мелатонин — антагонист серотонина (гормона радости), он вызывает сонливость, поэтому мы становимся более замедленными. Изменения на гормональном уровне естественно отображаются и на нашем самочувствии. Помимо сонливости приходят уныние, все начинает раздражать — мы можем нервничать и вместе с тем еще больше хандрить.

В то же время осенью у большинства из нас жизненный темп ускоряется: закачивается период отпусков, появляется много работы, детей сильнее нагружают в школе и так далее. Поэтому диссонанс, который происходит в природе, изменение гормонального фона и ускорение жизненного темпа приводит к ухудшению нашего психоэмоционального состояния.

Как оставаться эмоционально стабильным?