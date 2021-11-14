ВИДЕО | Пьяную Анастасию Волочкову вышвырнули из турецкого отеля

По словам очевидцев, в один из вечеров балерина, находясь в состоянии опьянения, начала грубить персоналу и нецензурно выражаться в адрес других отдыхающих, среди которых были в том числе дети. Постояльцы начали снимать происходящее на видео и выкладывать их в социальные сети.

Как рассказала модель и певица Анна Калашникова, присутствовавшая во время происходящего, Волочкова прибыла в Турцию на международный конгресс в качестве приглашенной звезды. “Для нее эта поездка была больше отдыхом, нельзя сказать, что она тут напрягалась. Может, перебрала и вела себя немного странно”, — сказала она.

Телеведущая Дана Борисова на правах эксперта прокомментировала видео с отдыха Анастасии Волочковой, на котором балерина едва держится на ногах и невнятно разговаривает. По ее словам, происходящее в видеоролике — признак алкогольной зависимости.