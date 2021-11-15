“Встала да пошла”: Манижа выходит замуж

О том, что Манижа и режиссер Ладо Кватания встречаются стало известно весной этого года. Тогда бойфренд отправился в Нидерланды, чтобы поддержать артистку на “Евровидении”. Также именно Кватания ставил номер возлюбленной на песню Russian Woman, который вызвал так много споров.

Звезды не афишировали отношения, хотя периодически их и видели вместе на светских мероприятиях или во время отдыха. Теперь же выяснилось, что Ладо сделал Маниже предложение. Радостное событие произошло еще летом. “Я сказала “да”, — подписала кадр с избранником певица.

Пока никакой информации о будущей церемонии нет. Поклонники предполагают, что свадьба может быть отложена на лето в надежде на ослабление коронавирусных ограничений.

Напомним, что Ладо Кватания до недавних пор снимал преимущественно короткометражные картины и клипы. Так, он успел посотрудничать с Oxxxymiron и Хаски. Однако в 2022 году на экраны должна выйти лента “Казнь”, снятая постановщиком. Это триллер, главные роли в котором получили Юлия Снигирь и Виктория Толстоганова.

Карьера Манижи тоже идет в гору. После отбора на “Евровидение” имя певицы узнала вся страна. Она стоически справлялась с критикой и в итоге смогла достойно выступить на конкурсе. Теперь творчеством девушки восхищаются десятки тысяч людей.