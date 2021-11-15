“Любовь к ближнему”: по воле монахини Екатерины Васильевой ее сын-священник отрекся от ребенка

Красавица Елена Корикова своего единственного ребенка родила от сына знаменитой актрисы Екатерины Васильевой. Чувства, вспыхнувшие между ней и однокурсником Дмитрием Рощиным, оказались очень сильными. Но, по слухам, в роман артистов вмешалась мама избранника, разрушив их любовь.

Актриса Екатерина Васильева много горя принесла Елене Кориковой. Он не признала внука от звезды сериала “Бедная Настя”. Кроме того, по слухам, из-за матери слышать о старшем наследнике не хочет сын-священник легендарной артистки Дмитрий Рощин.

Он заявляет, что у него восемь детей, но родство с сыном Кориковой категорически отрицает. Как только речь заходит о 28-летнем Арсении, отец Дмитрий уверяет, что не имеет к нему никакого отношения. “Нет у меня сына старшего, у меня есть старшая дочь Прасковья”, — открещивается служитель культа.

Среди коллег Васильевой давно ходят слухи о том, что это она не признала внука от Кориковой и разрушила отношения единственного сына с начинающей звездой театра и кино. Женщина была настроена резко против провинциальной девушки из Тобольска. В итоге малыша Елена рожала одна и никогда об этом не жалела.

Арсений вырос красавцем. Он очень похож на знаменитую маму. “Рощина на курсе обожали. Когда он влюбился в Корикову, стали жалеть. И особенно его маму Екатерину Васильеву. Я помню, как она звонила мне и говорила, что сын привел ее домой. Спрашивала, что делать”, — поведала в эфире шоу “Ты не поверишь!” на канале НТВ однокурсница Кориковой, режиссер Наталья Пьянкова.

Она не сомневается в том, что Арсений — сын Рощина. Она вспомнила, что ходили слухи, как Корикова крутила одновременно два романа — с Рощиным и московским владельцем ларьков и киосков. Пьянкова предполагает, что это и могло стать причиной того, что Рощин отрекся от старшего сына.

Актриса Мария Сурова, которая дружит с Кориковой много лет, отметила, что для блондинки эта тема неприятна. “Для Лены эта тема очень болезненная. Ее прям травили этим”, — резюмировала артистка.