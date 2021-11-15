15.11.2021, 14:43
Развеян популярный миф о похудении
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Эндокринолог Алена Барредо развенчала популярное заблуждение о похудении. По словам эксперта, распространенным и ошибочным является уверенность многих людей в том, что для снижения масс тела человеку необходимо отказаться от употребления жиров. Подробнее — в материале Medikforum.
“Жиры необходимы организму для правильной работы. Просто жиры надо выбирать тщательно. Лучше всего отдать предпочтение авокадо, жирной рыбе, орехам, разным растительным маслам, семечкам”, — посоветовала эксперт.
Однако Алена Барредо добавляет, что к жирной пищи, от которой действительно стоит отказаться, относятся жареные блюда, сдоба и кондитерские изделия.