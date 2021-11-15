Развеян популярный миф о похудении

“Жиры необходимы организму для правильной работы. Просто жиры надо выбирать тщательно. Лучше всего отдать предпочтение авокадо, жирной рыбе, орехам, разным растительным маслам, семечкам”, — посоветовала эксперт.

Однако Алена Барредо добавляет, что к жирной пищи, от которой действительно стоит отказаться, относятся жареные блюда, сдоба и кондитерские изделия.