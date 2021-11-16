Метро в Таллинне и дичь в ежедневном рационе: В чем еще ошиблась передача "Орел и Решка" в выпуске про эстонцев?

1. В Эстонии есть метро



На этот счет в комментариях было больше всего негодования. Как в сравнительно маленьком Таллинне с населением меньше полумиллиона может быть метро? Хотя бы прогуглили!

"После просмотра этой передачи, многие туристы когда приедут в Таллинн. Будут узнавать, где же в Эстонии бесплатное метро ?)))";

"Вот живу в Таллине, а про наличие метро и не знала 😂😂😂 но за выпуск всеравно спасибо 😍 огонь🔥🔥🔥👏";

"Интересно, а где у нас в Эстонии метро? Не плохая оговорочка😅",- пишут пользователи в комментариях.

2. Обычная еда жителей Эстонии — медвежатина, лосятина, оленина и т.д.



Редакторы выпуска создали об эстонцах такое впечатление, будто мы чуть ли не каждый день едим консервированную медвежатину. Многие комментаторы признались, что они вообще ни разу в жизни даже не пробовали это, а не то чтобы это был их ежедневный рацион:

"Надо было пробовать луковое варенье, мульгикапсас, кровяную колбасу, а консервы с лесных животных? причем тут это?";

"Было очень интересно посмотреть, с какой стороны приподнесут Таллинн. И вот это метание из крайности в крайность ну прям совсем не про Эстонию. Не едим мы дичь каждый день, чаще уж действительно мульгикапсад с вериворстем. Столько разных интересных блюд, мест что бы показало Эстонию с правильной и привлекательной стороны. Так, что бы захотелось приехать. А тут выпуск получился таким, будто все в айти и едят медведей 🙄";

"верните сценариста! раньше хоть как-то готовились, узнавали про места, про национальные блюда, а сейчас туфта, почти 55 минут воды, не отображает Эстонию никак, еда не национальная, обычные консервы, какое-то метро, выборы президента по интернету, ну вы что? никаких мест не показали.. жесть полный, такое ощущение, что просто мимо проезжали и даже википедию не открыли";

"Медвежатину мы едим иногда, но свежая стоит под 100 евро за кг., так что блюдом для всех её назвать нельзя".

3. Выборы президента по Интернету