Метро в Таллинне и дичь в ежедневном рационе: В чем еще ошиблась передача "Орел и Решка" в выпуске про эстонцев?(48)
1. В Эстонии есть метро
На этот счет в комментариях было больше всего негодования. Как в сравнительно маленьком Таллинне с населением меньше полумиллиона может быть метро? Хотя бы прогуглили!
"После просмотра этой передачи, многие туристы когда приедут в Таллинн. Будут узнавать, где же в Эстонии бесплатное метро ?)))";
"Вот живу в Таллине, а про наличие метро и не знала 😂😂😂 но за выпуск всеравно спасибо 😍 огонь🔥🔥🔥👏";
"Интересно, а где у нас в Эстонии метро? Не плохая оговорочка😅",- пишут пользователи в комментариях.
2. Обычная еда жителей Эстонии — медвежатина, лосятина, оленина и т.д.
Редакторы выпуска создали об эстонцах такое впечатление, будто мы чуть ли не каждый день едим консервированную медвежатину. Многие комментаторы признались, что они вообще ни разу в жизни даже не пробовали это, а не то чтобы это был их ежедневный рацион:
"Надо было пробовать луковое варенье, мульгикапсас, кровяную колбасу, а консервы с лесных животных? причем тут это?";
"Было очень интересно посмотреть, с какой стороны приподнесут Таллинн. И вот это метание из крайности в крайность ну прям совсем не про Эстонию. Не едим мы дичь каждый день, чаще уж действительно мульгикапсад с вериворстем. Столько разных интересных блюд, мест что бы показало Эстонию с правильной и привлекательной стороны. Так, что бы захотелось приехать. А тут выпуск получился таким, будто все в айти и едят медведей 🙄";
"верните сценариста! раньше хоть как-то готовились, узнавали про места, про национальные блюда, а сейчас туфта, почти 55 минут воды, не отображает Эстонию никак, еда не национальная, обычные консервы, какое-то метро, выборы президента по интернету, ну вы что? никаких мест не показали.. жесть полный, такое ощущение, что просто мимо проезжали и даже википедию не открыли";
"Медвежатину мы едим иногда, но свежая стоит под 100 евро за кг., так что блюдом для всех её назвать нельзя".
3. Выборы президента по Интернету
Тут уж действительно сложно простить эту ошибку. Так как это основополагающая вещь, которая написана во всех источниках. Может авторы передачи даже их не открывали?
"С первых минут дезинформация.. в Эстонии народ НИКОГДА не принимал участие в выборах президентов. президента тут назначает парламент, и это каждый раз никому не известный человек.. в Таллине НЕТУ метро! 8))) и бесплатный транспорт не спасает от пробок, пробки в таллине обычное явление, из за очень нелепого планирования дорог! в эстонии конечно много плюсов, но они все перечёркиваются минусами, например тут очень дерьмовая медицина, по сути она отсутствует. на данный момент правительство решило отказывать в лечении части населения потому что нет на это средств... ну и цены конечно сумасшедшие.. аренда однокомнатной квартиры+ электричество с отоплением+ телефон + интернет начинается от 500 евро в месяц. конечно, это никто не будет демонстрировать на камеру, но жесткий расизм и национализм тут считается нормой. кароче далеко не сказка 8)))";
"Вот зачем нужно брать консультанта по стране, в которой снимаете программу. Чтобы потом не вылазили ляпы, типа метро в Таллинне или президента выбирают по интернету. Эстонцы выбирают только депутатов парламента и местного самоуправления. И смешно выглядел чувак с серым паспортом на Сааремаа. Во-первых серопаспортники там не живут, а во вторых с паспортом на рыбалку никто не ходит )))) Ну было смешно";
"Народ выбирает 101 депутатов в парламент и парламент выбирает президента. И да, в Эстоний нет метро, он здесь просто не нужен", - негодовали зрители в комментариях.
4. С серым паспортом на рыбалку на Сааремаа
Ведущая Мишель, "совершенно случайно" попав на Сааремаа, встречает русского рыбака, который тоже "совершенно случайно" носит с собой серый паспорт. Даже ничего не смыслящий в съемках эстонец догадался, что это постановка. Да и вообще зачем это было включать в передачу, неясно. Ведь те, кто хотели сдать на гражданство, уже давно без проблем это сделали, а те, кто по каким то причинам не может пройти простой тест, остаются "серопаспортниками".
"Совершенно случайно взял паспорт на рыбалку :-) не бывает такого в Эстонии, паспорт лежит дома всегда. Хотя из России/Украины, наверно, не вызывает удивления";
"С паспортом на рыбалку? В Эстоний? Подымайте руку у кого в Эстоний спрашиали за последние 20 лет паспорт и кто его собой таскает! Паспорт во внутри Эстоний вообще не обьязателный документ. Обьязательные ID карта или карта вида на жительство, она с функциями ID карты", писали эстонские зрители "Орла и Решки".
5. С золотой картой обедать в Pelm
Мы ничего не имеем против этого прекрасного ресторана, но вдеь действительно: по условиям программы, ведущий получивший золотую карту может себе позволить шикарную жизнь. Многие западные и российские звезды приезжая в Эстонию, говорят, что у нас одна из вкуснейших высоких кухонь в мире. Так почему бы было не сходить в какой-нибудь люксовый ресторан? Но почему-то ведущий пошел в торговый центр.
"В Таллинне с золотой картой обедать в Pelm??? Тут невероятное количество аутентичных ресторанов, повара и владельцы которых выигрывали в международных конкурсах и обладатели звезд Мишлен";
"Где кадриорг? Где новая набережная (рейди тее)? Где новые проекты застроек по тлн и около-тлн? Что за странный выбор - pelm? Вам же коренная жительница сказала, что не едят местные медведей. Максимум - чесночная колбаса из лосятины. А так - копченая рыба - наш выбор. Где обзор самых туристических мест - все улетные и атмосферные, стильные пивнухи типа brewery, beer house, beer garden? Где обзор пирита и целого олимпийского комплекса? Кому нужны и интересны 2 зачахлых острова, да простят меня островчане? Если сааремаа еще как-то мог бы быть простителен, если бы вы там показали ветряные парки, метеоритное озеро, зАмок, подземный городок... То кихну - вопрос серьезный. Не удивлюсь, если следующий выпуск будет не менее слабый про Ригу и Латвию и сняты они в один уикенд для экономии",- написали жители Эстонии.
Удивляет, что такая авторитетная передача допустила настолько много нелепых ошибок. Невольно возникает вопрос: значит, про не знакомые нам страны тоже рассказывали не всю правду?
А какие недосказанности в выпуске про Эстонию увидели вы?