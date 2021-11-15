Валерию Гаркалину грозит ампутация руки

Лечащие врачи вовремя заметили осложнение и вызвали Валерию Борисовичу хирурга. Специалист осмотрел пораженные участки тела, проверил все жизненные показатели и дал неутешительный прогноз: если состояние артиста продолжит ухудшаться, а тромбоз будет прогрессировать, то придется ампутировать Валерию Гаркалину левую руку. Правая, если верить инсайдерам издания, “более-менее цела”.

В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы избежать ампутации и сохранить Валерию Борисовичу руку. Хирург проводит регулярный осмотр пациента и пока не назначает тяжелую операцию. Сейчас вся надежда на то, что тромбоз удастся побороть медикаментозно и состояние артиста улучшится.

Неделю назад Гаркалину уже была проведена экстренная операция. Тогда у артиста случился спонтанный пневмоторакс: в плевральной полости начал скапливаться воздух, который стал давить на легкие артиста, ухудшая и без того тяжелое состояние. Во время хирургического вмешательства врачам удалось откачать из грудной клетки артиста воздух и 300 мл лизированной крови.