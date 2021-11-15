Семь лет в эфире: волна подарков окатит слушателей “Радио Волна” 17 ноября

Модников и модниц в эфире утренней программы порадуем розыгрышем подарочных карточек на 70 евро от сети магазинов Baggys, любителей готовить изысканные блюда ждут подарочные комплекты с новинками этой зимы от экспертов по мясу птицы Rannamõisa , поклонников ресторанной романтики в честь дня рождения “Радио Волна ” порадуем подарочными картами на 50 евро от ресторана Loft ja Ürdid , а еще будут разыграны подарочные карточки на 30 евро от магазинов одежды для всей семьи Adelli.

Конечно же, в этот день в эфир выйдут и полюбившиеся слушателям игры и рубрики — “Сундук радости” и “Нереальный вопрос”. Это главные игры радиостанции, в первой можно выиграть 100 евро, если ваши месяц и дата рождения совпадут с загаданной и при этом вы дозвонитесь в эфир третьим. А самый эрудированный слушатель, правильно ответивший на нереальный вопрос, автоматически получает подарок из рук любимых ведущих.