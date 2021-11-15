Семь лет в эфире: волна подарков окатит слушателей “Радио Волна” 17 ноября(2)
Модников и модниц в эфире утренней программы порадуем розыгрышем подарочных карточек на 70 евро от сети магазинов Baggys, любителей готовить изысканные блюда ждут подарочные комплекты с новинками этой зимы от экспертов по мясу птицы Rannamõisa, поклонников ресторанной романтики в честь дня рождения “Радио Волна” порадуем подарочными картами на 50 евро от ресторана Loft ja Ürdid, а еще будут разыграны подарочные карточки на 30 евро от магазинов одежды для всей семьи Adelli.
Конечно же, в этот день в эфир выйдут и полюбившиеся слушателям игры и рубрики — “Сундук радости” и “Нереальный вопрос”. Это главные игры радиостанции, в первой можно выиграть 100 евро, если ваши месяц и дата рождения совпадут с загаданной и при этом вы дозвонитесь в эфир третьим. А самый эрудированный слушатель, правильно ответивший на нереальный вопрос, автоматически получает подарок из рук любимых ведущих.
Также по случаю дня рождения коллектив радиостанции отблагодарит медицинских работников коронавирусных отделений крупнейших больниц Таллинна и Ида-Вирумаа, отправив им праздничные торты.
Отметим вместе 7-летие “Радио Волна” в утреннем эфире 17-го ноября!