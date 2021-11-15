Рассекречен новый бойфренд Кристины Асмус

Кристина Асмус почти год встречается с актером Романом Евдокимовым. Они оба служат под чутким руководством Олега Меньшикова. Любовник бывшей жены Гарика Харламова хорош собой. 27-летний Роман пока не живет вместе с Кристиной, но влюбленные ездят к Евдокимову на дачу, делятся авторы телеграм-канала Star News.

Именно с ним Асмус рассекала на мотоцикле, а не с продюсером телесериалов “След” и “Немизида” Борисе Кокине. Евдокимов снимался в сериалах “Пищеблок” и “Перевал Дятлова”. Друзья про их отношения знают. Красавец-актер Кристину боготворит, блондинка отвечает ему взаимностью.

Не так давно Асмус сообщала, что давно состоит в серьезных отношениях с мужчиной. По ее словам, она даже познакомила его с дочкой Настей и другими членами семьи. “Я нахожусь просто в абсолютной любви”, — делилась актриса.