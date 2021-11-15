ТОП-5 самых невезучих знаков Зодиака

5 место — Козерог

На первый взгляд и со стороны может сложится впечатление, что Козерогам всегда везет. Их жизнь активна, полна событий, и нет там места невезению. Однако только Козероги знают, что все им достается отнюдь не по взмаху волшебной палочки. Упорство и труд приводят Козерогов к их целям. А что касается невезений, то крупными и закономерными назвать их сложно, но и исключать эти факты нельзя.

4 место — Телец

Услышав “делайте ваши ставки, господа”, Телец пройдет мимо с улыбкой. Знают Тельцы, что азартные игры — это не про них. Испробовано. Испытано. Проверено. Там, где речь идет о деньгах в чистом виде, — там ни “выиграть”, ни “сорвать куш”, скорее всего, не получится! Это немного расстраивает, но Телец не унывает.

3 место — Весы

Как говорят, удача любит смелых. Но риски в жизни Весов всегда минимальны. Взвешенность поступков, глубокий анализ всего происходящего очень часто лишают представителей этого знака “счастливого случая”. Это не значит, что их жизнь скучна и неинтересна. Просто в игры, повезет или не повезет, Весы не играют.

2 место — Рак

Есть у Раков особенность — слишком часто делать ставку на то, что повезет. Но в данном случае: чем больше рискуешь, тем больше шанс, что проиграешь.

1 место — Водолей

Ваша эмоциональность — не в вашу копилку. Вы принимаете все близко к сердцу. Вы много и часто продумываете каждый шаг. Вы по большей части реалистичны, а отсюда и вытекает трезвость мыслей. Попробуйте легче относиться к проблемам вокруг. И увидите, что не всегда нужно что-то доказывать. Везение есть в жизни каждого человека, если не думать о нем!