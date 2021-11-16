“Заказчик убийства” Иосиф Пригожин подал в суд на Авраама Руссо за клевету

Иосиф Пригожин не стал молчать и рассказал свою версию происходящего. По словам продюсера, Авраам приезжал к нему в Швейцарию и просил прощения за то, что оболгал его. Пригожин утверждает, что у него не могло быть мотива для “заказного” убийства, так как работал с Руссо в качестве приглашенного менеджера.

“Тельман Исмаилов пригласил меня и оплачивал мои продюсерские услуги. Я уже обратился к адвокату Сергею Жорину. Мы подаем в суд на программу “Секрет на миллион” и Авраама Руссо. Хочу, чтобы он ответил за каждое слово. Он мошенник и жулик”, — рассказал Иосиф.

Пригожин не понимает, почему руководство канала НТВ позволяет Руссо клеветать в прямом эфире, поэтому подает в суд. Также продюсер объяснил, в чем была суть конфликта Исмаилова и певца.

“У Тельмана были нормальные кавказские понятия. Он сказал: “Ребята, все, что заработаем, кладем в сейф. Придет время, поделим”. От сейфа было два ключа — у Тельмана и Руссо. Тельман как-то открыл сейф и обнаружил, что денег нет, и Авраам Руссо внезапно уехал на Кипр. В сейфе было 500 тысяч долларов”.