“Быдлячество, гниль и кретины”: Евгений “Маэстро” Понасенков вспомнил визит на “Что было дальше”

Популярное YouTube-шоу славится резонансными выпусками и эксцентричными гостями. Комики давно ожидали увидеть в кресле рассказчика известного публициста, блогера и героя интернет-мемов Евгения Понасенкова. Однако 39-летний “маэстро”, как его называют преданные поклонники, не захотел следовать сценарию программы: он выложил всю историю сам, не давая ребятам возможности придумать альтернативную концовку.

Во время записи передачи Евгений также выказывал пренебрежение к комикам и не раз критиковал их юмористический талант. “Надо избавляться от привычек из подворотни. Юмор должен быть на уровне. Надо вам все-таки найти талантливого сценариста”, — отчитывал он Сабурова и его коллег.

А спустя месяц Понасенков и вовсе разнес известный интернет-проект. Публицист остался верен своему мнению — интеллектуальный уровень звезд “ЧБД” оставляет желать лучшего. “Маэстро” жестко прошелся по создателям и всем причастным к проекту, выказывая свое превосходство.

“Я знаю, что это быдлячество. Я сделал все по своему сценарию: впервые выкинул эту гниль со сцены, когда мне это было нужно, естественно, кретины этого не поняли. Это же не ребята, а зверята. Это откровенно животный мир, даже бактериальный, все это по части микробиологов, это не секрет. Но они умоляли меня прийти к ним, уверяли, что они приличные…” — сетовал Евгений в разговоре с Лаурой Джугелией в YouTube-шоу “Надо обсудить”.

Но в участии публициста в “ЧБД”, по его мнению, есть свои плюсы. Соглашаясь его посетить, Понасенков преследовал определенные цели, которые ему удалось достичь: он пришел на проект лишь для того, чтобы засветиться на популярной площадке и привлечь нового зрителя.

“Там ведь миллионы просмотров. Из миллионов приматов самый маленький процент, сотни или тысячи людей тех, кто способен еще быть человеком, вот они должны получить этот шанс зацепиться взглядом за что-то человеческое. Важно ворваться в тыл врага, взять трофеи и вернуться с победой, что я и сделал. Тут, как и на войне, есть понятие выгоды. Это захваты новых территорий — я взял новую аудиторию, прорекламировал книгу и ушел”, — пояснил Евгений.