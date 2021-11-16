16.11.2021, 15:03
Как на свадьбе увидеть признаки будущего развода(3)
Photo by Jeremy Wong Weddings on Unsplash
Свадебный фотограф из США Шайла Херрингтон рассказала, что уже на церемонии определяет, разведется ли пара. Признаки будущего развода она назвала в своем ролике в TikTok.
По мнению Шайлы Херрингтон, существует три признака того, что брак будет недолговечным. По ее словам, первый показатель — это когда один из супругов делает больше трех семейных фотографий без партнера.
“У вас могут быть фотографии только с родителями, без супруга, но их должно быть не более трех”, — говорит фотограф.
Второй признак — если подружки невесты или жениха “избегают разговоров о супруге”. По мнению Шайлы, это знак, что они не поддерживают выбор своего друга или подруги.
Последний “тревожный звоночек” — если во время свадебной вечеринки один из супругов проводит с друзьями и родственниками больше времени, чем со своим партнером.