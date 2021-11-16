Как на свадьбе увидеть признаки будущего развода

По мнению Шайлы Херрингтон, существует три признака того, что брак будет недолговечным. По ее словам, первый показатель — это когда один из супругов делает больше трех семейных фотографий без партнера.

“У вас могут быть фотографии только с родителями, без супруга, но их должно быть не более трех”, — говорит фотограф.

Второй признак — если подружки невесты или жениха “избегают разговоров о супруге”. По мнению Шайлы, это знак, что они не поддерживают выбор своего друга или подруги.

Последний “тревожный звоночек” — если во время свадебной вечеринки один из супругов проводит с друзьями и родственниками больше времени, чем со своим партнером.