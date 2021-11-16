ВИДЕО | “Голубой огонек” под угрозой срыва: тигренок оконфузился на руках Николая Баскова

“ЧП на съемках новогоднего “Огонька”: тигренок впервые увидел Николая Баскова и не смог сдержать своей радости! История одной дружбы на видео”, — иронично подписал ролик Малахов.

На кадрах показано, как Басков берет на руки маленького хищника. При этом артист назвал его сладким. “Коля еще не подозревает”, — колко заметил на видео Малахов.

На следующих кадрах можно увидеть, как тигренок, которого с крайней осторожностью держит исполнитель, неожиданно испражнился. “К деньгам!” — посмеялся после произошедшего сам Басков.

Часть пользователей Instagram в комментариях раскритиковали звезд. По их мнению, съемки были серьезным стрессом для тигренка. “Замучили несчастное животное”, — написала комментатор с ником tatyanazalicheva. Другая пользовательница назвала случившееся “дебилизмом”. “Зачем так орать в мордашку тигренку, вот дебилизм, и вообще, где защитники животных?” — задалась вопросом innapopova7313. Впрочем, “интернет-зоозащита” готова критиковать за жестокое обращение с животными едва ли не любое видео с их участием. Другие же комментаторы посчитали ролик забавным.

А кто-то даже вспомнил, что лет 30 назад подобный казус приключился на съемках программы "Оба-на": там Игорь Угольников в обраще преступника выдвигал какие-то требования, угрожая застрелить котенка. Бедняга так вошел в роль, что очень явно продемонстрировал свой испуг. На всякий случай сообщаем, что котенок остался жив и даже здоров.