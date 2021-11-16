Салацгрива, прощай! Фестиваль Positivus переезжает в Ригу

Организатор фестиваля Гиртс Майорс рассказывает о решении перенести фестиваль в Ригу: "Надо сказать, что мы уже много лет думали об организации фестиваля в Риге, но Салацгрива — это особое место, к которому мы очень привыкли, поэтому этого не произошло раньше. С каждым годом борьба за артистов, которых мы хотим видеть на фестивале, становится все более ожесточенной, а у зрителей появляется все больше и больше возможностей посещения концертов. Именно поэтому нам нужно думать о том, как фестиваль может развиваться и продолжать расти. Мы считаем, что проведение фестиваля в крупнейшем городе Латвии и стран Балтии откроет ему большие возможности в будущем".