ФОТО | "Кончита, ты?" Солист Måneskin вышел в свет в трусах, чулках и на каблуках

Так, например, манекенщик агентства Next Уильям Эрнулт появился на красной ковровой дорожке в наряде черного цвета, который состоял из лонгслива, вельветового пиджака, плиссированной юбки длины миди из кожи и грубых ботинок. В качестве украшений он выбрал множество колец и крупное колье в виде цепи.

Британский певец Олли Александер в свою очередь предстал перед папарацци в полупрозрачном платье с разноцветным принтом модного дома Charles Jeffrey Loverboy, дополнив свой образ различными аксессуарами, лоферами и макияжем в нюдовых оттенках.

Итальянский музыкант Дамиано Давид также удивил публику чересчур откровенным образом. Солист группы Måneskin вышел в свет в рубашке из прозрачной ткани, блестящих трусах и чулках черного цвета с мейкапом в стиле smoky eyes. Он также надел виниловые облегающие сапоги на высоком каблуке.