“Пугачева — вампир?” Фанаты обсуждают семейное фото Примадонны

Поклонники пришли в восторг от опубликованной фотографии. Они осыпали звездную пару комплиментами: “Какая пара!”, “Выглядите невероятно красивыми!”, “Счастливые и беззаботные! Так радостно на вас смотреть!”, “Бесконечной любви и согласия!”

Также фанаты в комментариях обсудили, что Примадонна выглядит очень молодо. “Как ровесники!”, “Алла Борисовна молода и свежа!”, “Мне кажется, Максим, что вы скоро постареете, а Алла Борисовна — нет”, “Как Пугачеву молодит новая прическа!”, “Пугачева такая стройная! С ума сойти! Красотка!” — написали они. И даже выдвинули теорию, что Пугачева — вампир, который пьет кровь Галкина и молодеет.