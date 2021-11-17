17.11.2021, 09:53
“Пугачева — вампир?” Фанаты обсуждают семейное фото Примадонны(2)
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45-летний шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками в инстаграме свежим снимком, на котором позирует с 72-летней супругой Аллой Пугачевой, — пишет Mail.ru.
Под фото Максим ничего не написал, но оставил красноречивое эмоджи в виде сердца.
Поклонники пришли в восторг от опубликованной фотографии. Они осыпали звездную пару комплиментами: “Какая пара!”, “Выглядите невероятно красивыми!”, “Счастливые и беззаботные! Так радостно на вас смотреть!”, “Бесконечной любви и согласия!”
Также фанаты в комментариях обсудили, что Примадонна выглядит очень молодо. “Как ровесники!”, “Алла Борисовна молода и свежа!”, “Мне кажется, Максим, что вы скоро постареете, а Алла Борисовна — нет”, “Как Пугачеву молодит новая прическа!”, “Пугачева такая стройная! С ума сойти! Красотка!” — написали они. И даже выдвинули теорию, что Пугачева — вампир, который пьет кровь Галкина и молодеет.