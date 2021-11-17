Простая вещь, которая уменьшает риски досрочной смерти на 50%

Кто из нас не хотел бы жить подольше и желательно получше? Ну, чтобы в старости все более-менее работало, внуки бегали, жизнь радовала...

В США недавно завершилось масштабное исследование, посвященное именно этому вопросу. В течение 30 лет доктора отслеживали жизнь простых американцев, которым было примерно 45 лет, когда этот эксперимент начался.

Как несложно догадаться, за это время некоторые из них умерли. Но многие дожили до своих 75 лет в довольно добром здравии. Так вот, ученые исследовали, от чего это могло зависеть.

Анализировали многие параметры: диета, физическая активность, наличие семьи, доход и т.п. В конце концов доктора пришли к удивительному выводу.

Оказывается, на продолжительность нашей жизни сильнее всего влияет один простой фактор. Ты можешь на 50% уменьшить риски досрочной смерти, если будешь много ходить пешком.

Всего-то? Ну да, уверяют нас американские доктора. Причем не важно, мужчина ты или женщина, а также какой у тебя цвет кожи. Если ты делаешь не меньше 8000 шагов в день, никакой инфаркт тебя не догонит. Бежать или вообще торопиться при этом необязательно, размеренная прогулка вполне зачитывается.

Здоровый диапазон шагов составляет от 7 до 10 тысяч (зависит от возраста; чем старше, тем меньше). Это 6-8 километров. Однако каждый день.

Если мы говорим про минимум, то оздоровительный эффект начинается с 5000 шагов. Какие-то жалкие 4 километра! Или час ходьбы.