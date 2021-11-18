Разное
18.11.2021, 11:01

Девушка, сбившая трех детей на пешеходном переходе, получила пять лет колонии-поселения

 
Court considers moving Moscow student Bashkirova from house arrest to jail for running over three children
Court considers moving Moscow student Bashkirova from house arrest to jail for running over three children
Foto: Tverskoy District Court, Tverskoy District Court/TASS
Летом 2021 студентка Валерия Башкирова сбила на нерегулируемом пешеходном переходе троих детей. Малыши переходили дорогу вместе со взрослыми, но Валерия не успела затормозить. Позже, в ходе расследования, она скажет, что ее ослепило солнце, — напоминает Woman.

В этой аварии погибло двое детей. Пятилетний мальчик умер сразу на месте, трехлетний — скончался на следующий день в больнице. Спустя четыре месяца с момента трагедии Солнцевский суд признал Башкирову виновной в смертельном ДТП. Но строго решил не наказывать.

Сторона обвинения просила для обвиняемой шесть лет колонии общего режима, однако суд учел безупречные характеристики и то, что девушка оказалась на скамье подсудимых впервые. К тому же она признала свою вину.

В итоге студентку приговорили к пяти годам колонии-поселения. Ей также запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Пока неизвестно, будет ли адвокат Башкировой обжаловать решение суда. А вот прокуратура уже заявила, что недовольна столь мягким приговором и будет настаивать на пересмотре решения в сторону его ужесточения.

Возмущенные интернет-пользователи видят причину снисходительности российской Фемиды вовсе не в чистосердечном раскаянии и не в чистоте перед законом. А “безупречными характеристиками” считают происхождение преступницы. Ее мать и тетя долгое время служили в строительном управлении ФСБ, мать затем трудилась в управе одного из районов Москвы. Отец — личный водитель высокопоставленного чиновника.