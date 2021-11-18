Девушка, сбившая трех детей на пешеходном переходе, получила пять лет колонии-поселения

В этой аварии погибло двое детей. Пятилетний мальчик умер сразу на месте, трехлетний — скончался на следующий день в больнице. Спустя четыре месяца с момента трагедии Солнцевский суд признал Башкирову виновной в смертельном ДТП. Но строго решил не наказывать.

Сторона обвинения просила для обвиняемой шесть лет колонии общего режима, однако суд учел безупречные характеристики и то, что девушка оказалась на скамье подсудимых впервые. К тому же она признала свою вину.

В итоге студентку приговорили к пяти годам колонии-поселения. Ей также запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Пока неизвестно, будет ли адвокат Башкировой обжаловать решение суда. А вот прокуратура уже заявила, что недовольна столь мягким приговором и будет настаивать на пересмотре решения в сторону его ужесточения.

Возмущенные интернет-пользователи видят причину снисходительности российской Фемиды вовсе не в чистосердечном раскаянии и не в чистоте перед законом. А “безупречными характеристиками” считают происхождение преступницы. Ее мать и тетя долгое время служили в строительном управлении ФСБ, мать затем трудилась в управе одного из районов Москвы. Отец — личный водитель высокопоставленного чиновника.