ВИДЕО | Неземной секс: американский пилот предлагает влюбленным парочкам полеты для занятий любовью

Компания американского пилота Энтони Блейка Love Cloud организовала для всех желающих рейсы с возможностью полетать в небе над Лас-Вегасом в романтической обстановке в течение 45 минут за 995 долларов. Задняя часть воздушного судна оборудована кроватью с небольшим матрасом, красными атласными простынями и “подушками для секса”.

При этом от пилота пассажиров будет закрывать занавеска, а сам Блейк во время полета наденет наушники с шумоподавлением. Как рассказал предприниматель, среди его клиентов встречаются молодожены, зрелые пары и даже группы из нескольких молодых людей — на рейсе может присутствовать до шести человек.

Блейк признался, что ранее организовывал романтические ужины для двоих во время полета (пару обслуживал бортпроводник) и свадебные церемонии в воздухе. Идея о новой услуге на борту, которая стала очень популярной, появилась пять месяцев назад совершенно случайно — двое пассажиров решили таким образом отметить свою помолвку.