Телеведущая “АБВГДейки” Кристина Асмаловская в возрасте 41 года скончалась от коронавируса

“Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте… Ютуб надолго сохранит ее в памяти и вместе с “Кристиной Алексеевной” еще не одно поколение наших малышей будут готовиться к школе. Светлая память светлому человеку!

(41 год. Ковид. Не прививалась)”, — сообщила она.

Как уточнила Черняева РБК, сначала Асмаловскую положили в больницу с камнем в желчном пузыре, но после выписки домой ей стало плохо и она начала задыхаться. “Во второй раз ее положили с подозрением на COVID-19. Становилось хуже и хуже, ее перевели в реанимацию. И вчера утром она скончалась. Была на аппарате ИВЛ. Окончательный диагноз сегодня выдадут в больнице, к вечеру будет полная ясность”, — рассказала она.

Кристина Асмаловская родилась в Москве в 1980 году, окончила ГИТИС в 2006 году. Актриса снималась в сериалах “Моя прекрасная няня” и “Адьютанты любви”, с 2010 года она была ведущей передачи “АБВГДейка”. Помимо этого, Асмаловская участвовала в шоу “Танцы со звездами” на протяжении двух сезонов в паре с актерами Маратом Башаровым и Максимом Щеголевым.