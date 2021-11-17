Приговор каналу Муз-ТВ за “гей-пропаганду” оглашен. Оскорбленные “ветераны” требуют ужесточения

11 июня организация “Ветераны России” обратилась в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку “Муз-ТВ” из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних во время трансляции вручения премии музканала, где на красной дорожке Филипп Киркоров и блогер Дава изображали молодоженов, а несколько блогеров-мужчин пришли в платьях.

“Помимо проверки эфира телеканала мы просили участников премии “Муз-ТВ” привлечь к принудительным работам на срок до одного года, либо лишению свободы на тот же срок”, — уточнял Резяпов.

Суд назначил каналу максимально возможный штраф по этой статье. Однако не максимально суровый приговор. Этим и недовольны “Ветераны России”. Ильдар Резяпов в беседе с “Газетой.Ru” заявил, что штраф является недостаточным наказанием.

“Мы понимаем, что для канала это несущественно будет. Это слишком минимально. Канал просматривается большим количеством людей, все-таки является федеральным каналом, транслируется по всей стране. Данная премия транслировалась, на что акцентировал внимание Роскомнадзор, в дневное время, не в ночное”, — сказал он.

По словам Резяпова, представителей “Ветеранов России” не пустили на судебное заседание, несмотря на то, что оно являлось открытым. Он также подчеркнул, что для телеканала они бы хотели “более жесткого наказания”.