Кинопродюсер Марк Рудинштейн госпитализирован с инфарктом

Известно, что после операции 75-летний продюсер чувствовал себя хорошо, но накануне его самочувствие резко ухудшилось. Марк Григорьевич стал жаловаться на боли в области сердца. Прибывшие по вызову медики решили экстренно отвезти его в больницу. На месте ему был поставлен диагноз “инфаркт миокарда”. Сообщается, что сейчас Рудинштейн лежит в реанимации в тяжелом состоянии.

Марк Григорьевич — настоящий ветеран отечественной киноиндустрии. Он стоял у истоков создания популярного фестиваля “Кинотавр”, который уже много лет проходит в Сочи. Кроме того, на его счету несколько киноролей.

Последние годы Рудинштейн регулярно появляется на экране в качестве эксперта телешоу “Пусть говорят” и “Андрей Малахов. Прямой эфир”, поскольку знает лично многих звезд театра и кино, со многими дружит уже много лет.