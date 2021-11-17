ФОТО | В Пярну установили рождественскую елку!

Отметим, что в этом году Таллинн снова будет празднично украшен — рождественские украшения и различные световые инсталляции будут установлены как в Старом городе, так и по всей столице. Все желающие смогут посетить рождественский рынок, покататься на коньках и принять участие в самых разных мероприятиях.