17.11.2021, 19:29
Дмитрий Дибров неожиданно обозвал телезрителей идиотами(9)
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Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью eg.ru критически высказался о современных телезрителях. По мнению Диброва, телевидение в России сейчас похоже на телевидение 1980-х или 1970-х. “Сейчас 80 процентов зрителей — идиоты, тогда как 20 — дельные люди, с которыми есть о чем поговорить”, — цитирует телевезду Gazeta.ru.
“Особенность той поры — мы не думали о деньгах. Первым стал думать о них на ТВ Владик Листьев, с которым мы познакомились на “Веселых ребятах”. А у меня в голове была этакая “тарковщина”, — поделился ведущий шоу “Кто хочет стать миллионером?”, объяснив, что при этом не считает эту игру пошлой (хоть она и идет на деньги).
Дибров уверен, что на его шоу люди проявляют свои тайные стороны. “Иногда я создаю достоевские ситуации или чеховские. Иногда в моих фразах проскальзывает зощенковское подтрунивание. 90 минут проходят как одна минута. Секрет передачи — гармоничное сочетание ума и денег. Считаю, что наша передача — для интеллигентных людей”, — сказал он.