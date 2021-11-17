Дмитрий Дибров неожиданно обозвал телезрителей идиотами

“Особенность той поры — мы не думали о деньгах. Первым стал думать о них на ТВ Владик Листьев, с которым мы познакомились на “Веселых ребятах”. А у меня в голове была этакая “тарковщина”, — поделился ведущий шоу “Кто хочет стать миллионером?”, объяснив, что при этом не считает эту игру пошлой (хоть она и идет на деньги).